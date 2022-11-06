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    Bursa'da 2 arkadaş eğlence merkezinde silahlı saldırıya uğradı

    Nilüfer'de eğlence merkezinde yan masada oturan kadına ikram göndermek isteyen 2 arkadaş, kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldı.
    • 06.11.2022 - 09:35
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    Bursa'da 2 arkadaş eğlence merkezinde silahlı saldırıya uğradı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, saat 02.00 sıralarında bir eğlence mekanında dehşet anlar yaşandı.

    28 yaşındaki Coşkun T., 28 yaşındaki Süleyman K. ve 30 yaşındaki Erhan G. eğlenmek için gittikleri mekanda yan masada oturan kadına ikram göndermek istedi.

    Bu isteğin üzerine sinirlenen çalışanlar, mekana gelen 3 arkadaş ile tartışmaya başladı.

    Şüpheliler silahla saldırdı

    Kısa sürede büyüyen tartışmada kimliği henüz bilinmeyen şüpheliler, Süleyman K.’yı sol kasığından, Erhan G.’yi ise sağ baldırından tabancayla vurup darbettiler.

    İki arkadaş kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Bursa da 2 arkadaş eğlence merkezinde silahlı saldırıya uğradı #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Olay yerine yakın olan gece bekçileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansın gelmesiyle sağlık ekiplerine teslim eden yaralılar Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

    Saldırganlar yakalandı

    Şüpheli olaya karışan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken kullanılan tabanca ise eğlence mekanının yan bahçesinde bulundu.

    Yaralının hayati tehlikesi devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, hastaneye kaldırılan Süleyman K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Bursa da 2 arkadaş eğlence merkezinde silahlı saldırıya uğradı #2

    Bursa da 2 arkadaş eğlence merkezinde silahlı saldırıya uğradı #3


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