Bursa'da 2 aylık bebeğin şüpheli ölümü Yıldırım ilçesinde annesi tarafından emzirilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti..

İHA

Akıllara durgunluk veren olayın adresi Bursa.

Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, anne F.Y., 2 aylık erkek bebeği Usame Y.'yi emzirdikten sonra odadan çıktı.

Kısa bir sonra odaya gelen F.Y., bebeğinin nefes almadığını fark etti. Aile kendi araçlarıyla bebeklerini hastaneye götürdü.

2 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

2 aylık Usame Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acılı aile haberi alır almaz gözyaşlarına boğuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kesin ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi raporunun ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)