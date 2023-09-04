Bursa'da 2,5 ay alıkoyduğu kız arkadaşını darbederek cinsel istismarda bulundu Kız arkadaşını kaçırıp, 2,5 ay boyunca işkence ederek, cinsel istismarda bulunan 22 yaşındaki genç tehdit edip çektiği o anlarını sosyal medyadan paylaştı.

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DHA

Bursa'nın Osmangazi birlikte uyuşturucu kullandığı kız arkadaşını alıkoyan genç dehşet saçtı.

33 yaşındaki annesi S.G., cezaevine girince evde yalnız yaşamaya başlayan 16 yaşındaki N.G., 1,5 yıl önce 22 yaşındaki Hamza Han ile tnaıştı.

Tanışmalarının ardından sevgili olan ikili birlikte uyuşturucu aldı.

10 Haziran'da da N.G.'yi kaçırıp, babasının evine getirerek, önce işkence yaparak cinsel istismarda bulundu.

Anne şikayetçi oldu

20 Ağustos'ta cezaevinden çıkıp, kızının 2,5 aydır alıkonulduğunu öğrenen S.G., polise şikayette bulundu.

Şikayet sonrası N.G., 27 Ağustos'ta evden kurtarıldı.

İşkencelerini paylaştı

Gözaltına alınıp, tutuklanan Hamza Han ayrıca N.G.'yi silahla tehdit ettiği ve bu anları sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

"Kafama silahın dipçiğiyle vurdu"

2,5 ay boyunca kabus dolu günler yaşadığını belirten N.G., şunları ifade etti:

Annem cezaevine girdi, beni çeşitli tarihlerde evinde alıkoydu. Bazı günler kaçarak kurtuldum. Her seferinde beni darbetti. Beni banyoya soktu, 1,5 saat hortumla dövdü. Her yerim mosmor, yürüyemiyorum.



Tekerlekli sandalye ile geziyorum. Ondan şikayetçiyim, ceza almasını istiyorum. O benim, çocukluk hayallerimi mahvetti. Okula gidiyordum, hayatımı altüst etti. Bana zorla cinsel istismarda bulundu.



Kabul etmediğim zaman beni dövüyordu, şiddet uyguluyordu. Gelip, ailemi dövdü, annemin kolunu kesti. Kardeşlerimin rüyasına giriyordu, korkudan yatamıyorlardı.



Kafama silahın dipçiğiyle vurdu, elimi sıcak suyla yaktı, beni demirlerle dövdü.

"Beni videoya alıp, internete attı"

Şüphelinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerini ise kaçırıldığı gün çektiğini söyleyen N.G., şöyle devam etti:

İstemediğim için bana zorla istismarda bulundu. Silahla beni tehdit etti, 'Zorla yapacaksın' dedi. 'İstemiyorum' dedim. Beni videoya alıp, internete attı. Sonuna kadar şikayetçiyim.

"Zorla cinsel istismarda bulunmuş"

Kızını kurtarmak için gittiği evde Hamza Han tarafından saldırıya uğradığını söyleyen S.G., şunları anlattı:

Cezaevindeydim daha sonra çıktım ama yine de kızımı kurtaramadım. Kızımı kendine bağımlı yapmış. Nereye giderse gitsin, kızım onu buluyordu.



Kendisine kukla yapmış. Kızımı ne kadar kurtarmaya çalıştıysam da başarılı olamadım. Kapıma silahla geldi. Kızımı sürükleyerek götürdü.



Sürekli kızıma cinsel istismarda bulunmuş. Çocuğum 2 ay boyunca şiddete maruz kaldı. Zorla cinsel istismarda bulunmuş. Çocuğumu elinden kurtaramadım. Çocuğumun bütün gelecek hayallerini çaldı. En ağır ceza ile yargılanmasını istiyorum. Onun gibilerin dışarı çıkmasını istemiyorum.



Kesinlikle dışarı çıkmasın, adalet cezasını versin. Kızımı videoya almış, 'Yayınlayacağım bunu, herkese atacağım' diye tehdit ederek, sürekli cinsel istismarda bulunmuş. İşkence çektiriyor, silahla tehdit etmiş.



Hatta silahın dipçiğiyle kafasına vurmuş. Hayatımızı mahvetti. Çocuğumun hayatını mahvetti. Darp raporu aldık, cinsel istismar olduğuna ve uyuşturucu içirildiğine dair rapor aldık.

"Dini nikah yapıp, ilişkiye girdik"

Ailenin avukatı Nalan Bener (55) de yapılan işkencenin çeşitli suçları kapsadığına dikkat çekerek, şunları söyledi: