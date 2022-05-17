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    Bursa'da 2 çocuğun üzerine kaynar su döküldü

    Masanın üzerindeki tencereyi deviren 2 kardeş, içindeki kaynar su nedeniyle yanarak yaralandı.
    • 17.05.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 12:59
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    Bursa'da 2 çocuğun üzerine kaynar su döküldü

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde bir evde yabancı uyruklu Abdullah ailesinin kızları Safiye (5) ile Emel (6), mutfakta oynamaya başladı.

    Mutfak masasının üzerine çıkıp oynayan 2 çocuk, masa üstündeki kaynar su dolu tencereyi üzerlerine devirdi.

    İHA'nın haberine göre; yaralanan çocuklar, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Vücutları yanan 2 kardeş tedaviye alındı

    Tedavileri yapılan kardeşlerden kolundan yaralanan Safiye, tedavinin ardından taburcu edilirken kardeşi, vücudunun yüzde 70'inde 2. derece yanıklar oluşan Emel ise, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi.

    Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    Bursa da 2 çocuğun üzerine kaynar su döküldü #1

    Bursa da 2 çocuğun üzerine kaynar su döküldü #2

    Bursa da 2 çocuğun üzerine kaynar su döküldü #3


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