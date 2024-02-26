Bursa'da 2 kardeşin öldüğü feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı Bursa'da Sevgililer Günü yemeğinden dönen 2 kardeşin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ankara kara yolunda 15 Şubat saat 02.00 sıralarında seyir halinde olan Sedat Taşdemir (31) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Metrelerce sürüklenerek yoldan çıkan otomobil takla atarak tarlaya savruldu.

Araçta sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Eda Ateşmen (24) ile kardeşi Zeynep Murhan'ın (36) hayatını kaybettiği, Eda Ateşmen'in nişanlısı sürücü Sedat Taşdemir ve Zeynep Murhan'ın eşi Mustafa Murhan'ın (36) yaralandığı belirlendi.

Kazaya karışan çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Bursa'da bir mekanda akşam yemeği için bir araya geldikleri öğrenildi.

Yaşananlar kamerada

Yaşanan kazanın 12 gün sonra güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kız kardeşlerin hayatını kaybettiği kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yoldan çıkan otomobilin savrularak tarlaya girdiği görüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)