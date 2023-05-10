Bursa'da 2 kişinin ölümüne yol açan sürücünün cezası belli oldu Hatalı sollama nedeniyle trafik kazasında 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA

31 Temmuz 2021 yılında Bursa’nın Gemlik-Kumla yolunda korkunç bir kaza oldu.

16 ED 771 plakalı otomobiliyle hatalı sollama yapan sürücü Fatih Karaca, Erdeniz Kösemen'in kullandığı 16 ANB 631 plakalı otomobile ve Sedat Karakuş'un kullandığı 16 TCJ 07 plakalı otomobile çarptı.

Kazada Sedat Karakuş olay yerinde, aynı araçta yaralanan Adaviye Erener ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3 kişinin de yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan Fatih Karaca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'İndirim uygulamayın' talebi

Karaca, yapılan itiraz üzerine mahkeme kararıyla yeniden tutuklandı.

Olayın Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmasında karar çıktı.

Duruşmada, tutuklu sanık Fatih Karaca ve avukatı ile kazada kardeşi ve baldızı yaşamını yitiren Vedat Karakuş hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan ölenlerin yakınlarının avukatı, sanığın olay yerine gelmeden kaza atlattığını ancak buna rağmen devam ettiğini ileri sürdü.

Sanığın uyuşturucu ve alkolün etkisindeyken araç kullandığını iddia eden avukat, "olası kasıtla ölüme neden olma" suçundan indirim uygulanmaksızın hüküm kurulması talebinde bulundu.

10 yıl 8 ay hapis cezası aldı

Vedat Karakuş da şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin olayda asli kusurlu olmadığını, kazanın kendi şeridindeyken meydana geldiğini öne sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Fatih Karaca, olay günü uyuşturucu kullanmadığını öne sürerek, "Alkollü olduğum doğrudur. Böyle bir olaya neden olduğum için pişmanım. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan 10 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.