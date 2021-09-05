Euro
9.8943
0.44%
Dolar
8.3046
0.37%
Altın
488.06
1.35%
Borsa
1.469
-0.71%
Bitcoin
414.825
-0.12%
EXEN Coin
25.25
3.44%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Bursa'da 2 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, kontrole gittiği hastanede yakalandı

    Kaza sonrasında 2 kişiyi yaralayıp polisten kaçan şüpheli, sağlık kontrolüne gittiği hastanede tedavisinin ardından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 05.09.2021 - 10:55
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 11:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da 2 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, kontrole gittiği hastanede yakalandı

    Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Cuma mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde uygulama yaptılar.

    Uygulamada 16 BF 580 plakalı otomobili durduran ekipler sürücü Osman G.(25)'nin alkol ölçümünü yaptılar. 1.3 Promül alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü Osman G. Aracına binerek gaza bastı.

    Polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla kaçan sürücü, Osmaniye mahallesi İstiklal caddesi üzerinde harekete geçen sürücü Şevket Bilal (35) yönetimindeki 16 AKM 179 plakalı otomobile çarptı.

    YAYA OLARAK KAÇIP KAYIPLARA KARIŞTI

    Şiddetli çarpışma sonucu 16 AKM 179 plakalı otomobildeki yolcu Ali Muhittin(35) yaralandı. Kaza sonucu alkollü sürücü araçtan inip yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı yolcu olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Bursa'da 2 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, kontrole gittiği hastanede yakalandı ViDEO

    Bursa da 2 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, kontrole gittiği hastanede yakalandı #1

    ACİLE GİTTİ

    Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, ticari taksiyle İnegöl Devlet Hastanesine gelerek tedavi altına alındı.

    Bursa da 2 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, kontrole gittiği hastanede yakalandı #2

    CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

    Tedavinin ardından sürücü gözaltına alındı. Sürücünün 6 ay ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan 1339 TL, dur ihtarına uymama 314 TL, kırmızı ışık ihlali 314 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL TL cezai işlem uygulandı.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da 2 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, kontrole gittiği hastanede yakalandı #3

    Bursa da 2 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, kontrole gittiği hastanede yakalandı #4

    Bursa da 2 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, kontrole gittiği hastanede yakalandı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir