Bursa'da 2 milyonluk soygun

Bir iş adamının aracından yapılan 2 milyonluk soygun güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Bursa polisinin yakaladığı hırsız tutuklandı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde tekstilci V.A., lüks aracını camları açık vaziyette Koğukçınar Mahallesi’nde yol kenarına bıraktı.

İşlerini halletmek için aracının yanından ayrılan V.A., döndüğünde ise koltukta duran çantayı yerinde göremedi.

Güvenlik kameralarından tespit edildi

V.A., durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, inceleme başlatırken; bölgede bulunan yüzlerce güvenlik kamerası ve KGYS kaydı kontrol edildi.

Kaldığı apartta yakalandı

İncelemelerin sonunda şüphelinin M.Y. olduğunu tespit eden ekipler; şüpheli şahsın yerini belirleyerek operasyon düzenledi.

Yapılan nefes kesen operasyon sonucu şüpheli M.Y. kaldığı apartta gözaltına alındı.

M.Y.'nin para dolu çantayla birlikte alt geçitten çıktıktan sonra taksi durağına ilerlemesi, taksiye bindikten sonra olay yerinden kaçması güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hırsız tutuklandı, çalınanlar sahibine teslim edildi

Şüphelinin yapılan aramasında çanta içerisinde iş adamına ait 22 bin dolar, 3 bin euro, 700 bin lira para ve iki bankaya ait çekler ele geçirildi.

Para ve çekler sahibine teslim edilirken, M.Y. ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İHA’nın haberine göre ifadesi alınan M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.