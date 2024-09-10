DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Evren Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2’nci katındaki dairede yaşayan Mahmut E. ve Merve E. çiftinin bebekleri Hamza E., oturma odasının açık olan penceresine tırmandı.
Dengesini kaybeden bebek, yaklaşık 6 metre yükseklikten düşüp ağır yaralandı.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hamza bebek, ilk müdahalesini ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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