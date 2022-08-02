Bursa’da, 22 aracın arasına dalan tır şoförü tahliyesini istedi

Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalıp 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı kazaya sebep olan tır şoförü, cezaevinden mahkemeye açık mektup göndererek tahliyesini istedi.

Bursa’nın Kestel ilçesinde 12 Mart 2021'de, Faruk Eskiçırak yönetimindeki tırın Ankara- Bursa kara yolundayken freni boşaldı.

Tır kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Tırın 22 araca çarpmasıyla Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler öldü, 22 kişi yaralandı.

Olay sonrasında tutuklanan tır şoför Eskiçırak hakkında, Bursa 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmalarına neden olmak" suçundan 22,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“Direksiyon bir anda kilitlenip stop etti”

Eskiçırak ifadesinde, 20 yılı aşkın süredir tır şoförlüğü yaptığını, çalıştığı firmada son 2 yıldır aynı tırı kullandığını kaydederek, "Aracın periyodik bakımlarını zamanı geldiğinde serviste yaptırdım. Rampadan inmeye başlayınca fren tutmadı. Hızım iyice arttı. En son hızım 120 kilometreye dayandı. Motor bağırıyordu, aracım 4'üncü vitesteydi. Rampadan inerken önümde seyreden araçlara çarpmamak için kendilerini korna, selektörle uyarıp, dörtlüleri yakıp, yol vermelerini istedim. Rampada bulunan araçlar sağa sola kaçışıp yol verdi. Amacım önümde seyreden araçlara vurmamaktı. En son düzlüğe doğru giriş yaptım. Bir anda trafik ışıklarının kırmızı yandığını, araçların orada durduğunu gördüm. Aracımı, sağa doğru manevra yaptırıp, devirme eğilimine girdim. Işıklara gelmeden öndeki bir araca çarpınca aracın yönü ışıkların istikametine döndü. Direksiyon bir anda kilitlenip stop etti. O anda hızla kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldım. Kazanın dorse fren körüklerinin boşalmasından kaynaklandığını düşünüyorum.” dedi.

“Hangi koşullarda olursa tahliyemi talep ediyorum”

DHA’nın haberine göre; tutukluluk halinin devamına karar verilen Eskiçırak, cezaevinden yargılandığı mahkeme başkanlığına mektup yazarak tahliyesini talep etti.

Mektubu mahkemeye mecbur kaldığı için yazdığını aktaran Eskiçırak, tutuklu kaldığı süre içerisinde eşinin 3 çocuğuyla perişan olduğunu, evliliklerin çok kötü bir aşamaya geldiğini söyledi. Eskiçırak mektubunda, "Ailemi ve çocuklarımı kaybedip evliliği yıkmak istemiyorum. Hangi koşullarda olursa tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Faruk Eskiçırak'ın mektubu, adli tatil nedeniyle nöbetçi mahkeme değerlendirilecek.