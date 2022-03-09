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- Bursa’da 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi
Bursa’da 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi
Yem yüklü kamyonda 4,5 milyon kaçak makaron ele geçirilirken, piyasa değerinin 2 milyon 750 bin lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.
- DHA
- 09.03.2022 - 10:06
- Güncelleme : 09.03.2022 - 10:29
Bursa’nın İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, Adana'dan Bursa'ya yüklü miktarda kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.
KAMYONDA BULUNDU
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 43 U 3280 plakalı kamyonu takibe başladı.
İlçe girişinde durdurulan kamyonda arama yapıldı.
PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON 750 BİN LİRA
Kasada, yemlerin arasına gizlenen 4,5 milyon kaçak makaron ele geçirildi.
240 bin pakete karşılık gelen makaronların piyasa değerinin 2 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.
SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan sürücü Mehmet K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Mehmet K., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.