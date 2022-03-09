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Bursa’da 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

Bursa’da 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

Yem yüklü kamyonda 4,5 milyon kaçak makaron ele geçirilirken, piyasa değerinin 2 milyon 750 bin lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.