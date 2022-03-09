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    Bursa’da 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

    Yem yüklü kamyonda 4,5 milyon kaçak makaron ele geçirilirken, piyasa değerinin 2 milyon 750 bin lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 09.03.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 10:29
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    Bursa’da 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

    Bursa’nın İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, Adana'dan Bursa'ya yüklü miktarda kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.

    KAMYONDA BULUNDU

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 43 U 3280 plakalı kamyonu takibe başladı.

    İlçe girişinde durdurulan kamyonda arama yapıldı.

    Bursa’da 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi #1

    PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON 750 BİN LİRA

    Kasada, yemlerin arasına gizlenen 4,5 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

    240 bin pakete karşılık gelen makaronların piyasa değerinin 2 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.

    SERBEST BIRAKILDI

    Gözaltına alınan sürücü Mehmet K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

    Mehmet K., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Bursa’da 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi #2

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