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    Bursa’da 28 saattir haber alınamayan lise öğrencileri bulundu

    Lise öğrencisi iki kız arkadaş, "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden çıktı. Öğrenciler, 28 saat sonra parkta bulundu.
    • 25.12.2022 - 20:16
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 20:18
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    Bursa’da 28 saattir haber alınamayan lise öğrencileri bulundu

    Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi'ndeki bir okulda lise 2'nci sınıf öğrencisi olan Aslı Y. (16) ve Elif G. (16), evlerinden "Gezmeye çıkıyorum." diyerek ayrıldı.

    İki kız çocuğunun ailesi, çocuklarından uzun bir süre haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Polis ekipleri ise bugün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi'nde kızlardan birinin telefonundan sinyal aldı.

    28 saat sonra bulundular

    Sinyalin alındığı bölgede polis ve aileler, arama çalışması yaptı.

    Öğrenciler, çalışmalar neticesinde, Hamitler Mahallesi’nde bir parkta, yaklaşık 28 saat sonra bulundu.

    İHA'nın haberine göre; kızlar, emniyetteki ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi.

    Bursa’da 28 saattir haber alınamayan lise öğrencileri bulundu #1

    Bursa’da 28 saattir haber alınamayan lise öğrencileri bulundu #2


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