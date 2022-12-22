300 polisin katılımı ile hırsızlara yönelik düzenlenen operasyonda 2'si kadın 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için küçük yaştaki çocukları kullandıkları belirlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarını takibe aldı, birçok güvenlik kamerasını inceledi.

Ekipler, şüphelileri belirlerken, şahısların hırsızlığa giderken kullandıkları kamyoneti, her olay için modifiye ettirdikleri tespit edildi.

Küçük çocukları da alet ettiler

Ayrıca şüphelilerin dikkat çekmemek için küçük yaştaki çocuklarını da kucaklarında taşıyıp, hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Polis, gece saatlerinde 300 personelin de katılımı ile baskın düzenledi.

Bursa'da 2’si kadın 29 hırsız yakalandı VİDEO



29 şüpheli yakalandı

3'ü Eskişehir'de olmak üzere 29 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilerden Bekir D.'nin 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 24 yıl 9 ay, Fikret Ç.'nin 11 yıl 5 ay, Canercan G.'nin ise 10 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası olduğu belirlendi.

Hırsız kadın: Git suçluları seç

DHA’nın haberine göre 2'si kadın 29 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Bu sırada şüpheli kadınlardan biri, gazetecilere, “Çekme kardeşim, git suçluları çek” dedi.