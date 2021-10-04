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Bursa'da 3 amatör balıkçı ölümden döndü
Bursa'da, İznik Gölü'nde devrilen bottan düşen 3 amatör balıkçı yüzerek karaya ulaştı.
- AA
- 04.10.2021 - 01:12
Bursa'da Eftun Deniz, Ferit Ergin ve Yıldıray Avcı, balık tutmak için botla İznik Gölü'ne açıldı.
Kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra botun ters dönmesi sonucu üzerinde bulunan 3 kişi göle düştü.
YÜZEREK KIYIYA ÇIKMAYA ÇALIŞTILAR
İhbar üzerine bölgeye İznik İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bir süre yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışan 3 kişi, daha sonra ters dönen bota tutunarak karaya çıktı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kıyıda ilk müdahaleleri yapılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.