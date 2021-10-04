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    Bursa'da 3 amatör balıkçı ölümden döndü

    Bursa'da, İznik Gölü'nde devrilen bottan düşen 3 amatör balıkçı yüzerek karaya ulaştı.
    • AA
    • 04.10.2021 - 01:12
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    Bursa'da 3 amatör balıkçı ölümden döndü

    Bursa'da Eftun Deniz, Ferit Ergin ve Yıldıray Avcı, balık tutmak için botla İznik Gölü'ne açıldı.

    Kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra botun ters dönmesi sonucu üzerinde bulunan 3 kişi göle düştü.

    YÜZEREK KIYIYA ÇIKMAYA ÇALIŞTILAR

    İhbar üzerine bölgeye İznik İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bir süre yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışan 3 kişi, daha sonra ters dönen bota tutunarak karaya çıktı.

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    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Kıyıda ilk müdahaleleri yapılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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