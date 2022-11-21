Bursa’da 3 ay önce tartıştığı komşusu tarafından öldürüldü

Gece vardiyasından çıktıktan sonra evinin önünde komşusunun silahlı saldırısına uğrayan 2 çocuk babası, hayatını kaybetti.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde çalıştığı lojistik firmasındaki gece vardiyasından çıkan 2 çocuk babası 37 yaşındaki Emrah Atmaca, saat 07.00 sıralarında Balıkpazarı Mahallesi’ndeki evinin önüne geldiğinde 33 yaşındaki komşusu H.Ü. tabancayla ateş açtı.

Göğsüne 4 kurşun isabet eden Atmaca, kanlar içerinde yere yığıldı.

Kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA’nın haberine göre; ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emrah Atmaca, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

3 ay önce tartıştı

Dlayın ardından gözaltına alınan H.Ü. ile Emrah Atmaca’nın 3 ay önce tartıştığı ve aralarında husumet olduğu belirtildi.

H.Ü.’nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.