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- Bursa’da 3 ay önce tartıştığı komşusu tarafından öldürüldü
Bursa’da 3 ay önce tartıştığı komşusu tarafından öldürüldü
Gece vardiyasından çıktıktan sonra evinin önünde komşusunun silahlı saldırısına uğrayan 2 çocuk babası, hayatını kaybetti.
- 21.11.2022 - 11:34
- Güncelleme : 21.11.2022 - 11:43
Bursa’nın Gemlik ilçesinde çalıştığı lojistik firmasındaki gece vardiyasından çıkan 2 çocuk babası 37 yaşındaki Emrah Atmaca, saat 07.00 sıralarında Balıkpazarı Mahallesi’ndeki evinin önüne geldiğinde 33 yaşındaki komşusu H.Ü. tabancayla ateş açtı.
Göğsüne 4 kurşun isabet eden Atmaca, kanlar içerinde yere yığıldı.
Kurtarılamadı
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DHA’nın haberine göre; ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emrah Atmaca, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
3 ay önce tartıştı
Dlayın ardından gözaltına alınan H.Ü. ile Emrah Atmaca’nın 3 ay önce tartıştığı ve aralarında husumet olduğu belirtildi.
H.Ü.’nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.