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    Bursa’da 3 ay önce tartıştığı komşusu tarafından öldürüldü

    Gece vardiyasından çıktıktan sonra evinin önünde komşusunun silahlı saldırısına uğrayan 2 çocuk babası, hayatını kaybetti.
    • 21.11.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 11:43
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    Bursa’da 3 ay önce tartıştığı komşusu tarafından öldürüldü

    Bursa’nın Gemlik ilçesinde çalıştığı lojistik firmasındaki gece vardiyasından çıkan 2 çocuk babası 37 yaşındaki Emrah Atmaca, saat 07.00 sıralarında Balıkpazarı Mahallesi’ndeki evinin önüne geldiğinde 33 yaşındaki komşusu H.Ü. tabancayla ateş açtı.

    Göğsüne 4 kurşun isabet eden Atmaca, kanlar içerinde yere yığıldı.

    Kurtarılamadı

    Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre; ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emrah Atmaca, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Bursa’da 3 ay önce tartıştığı komşusu tarafından öldürüldü #1

    3 ay önce tartıştı

    Dlayın ardından gözaltına alınan H.Ü. ile Emrah Atmaca’nın 3 ay önce tartıştığı ve aralarında husumet olduğu belirtildi.

    H.Ü.’nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


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