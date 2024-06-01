Bursa'da 3 çocuğunu öldüren babanın kan donduran savunması Çocuklarından Zeynep ve Aslı’yıbıçaklayarak, Muhammet Ali’yi ise boğarak öldürüp polise teslim olan Murat Kılıç’ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'taki 4 katlı apartmanın bodrum katında yaşayan Murat Kılıç, kızları Zeynep ve Aslı Kılıç'ı bıçaklayarak, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı da boğarak öldürdü.

Kılıç, olayın ardından polis ekiplerine giderek suçunu itiraf ederken, belirtilen adrese giden ekipler, üç çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı.

Çocukların cenazeleri, Cumhuriyet savcısının incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

20 bıçak darbesi

Yapılan otopside, Murat Kılıç'ın kızlarının vücudunda yaklaşık 20 bıçak yarası tespit edildi. Çocukların cenazeleri, babalarından ayrı yaşayan anneleri Gülay Kılıç'ın yaşadığı Erzurum'un Karayazı ilçesinde toprağa verildi.

"Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ederim"

Murat Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kılıç, çıkarıldığı Nöbetçi 5’inci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay günü babasının evinde kaldığını belirten Kılıç, "Sabah, işe gitmek üzere uyandım. Sigara almak için markete gittim. Bu sırada eşimin, çocuklarımı yanından zorla alıp getirdiğime ilişkin şikayeti üzerine güvenlik güçlerinden hakkımda tedbir kararı çıktığını öğrendim. Kafam attı, işe gitmemeye karar verdim. Olay yerine gittim. Çok fazla hatırlamıyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum.

Ne olduğunu yengem beni telefon ile aradığında fark ettim. Bir anda üzerime baktığımda her tarafın kan olduğunu gördüm. Bu sırada yaralandığımı düşündüm. Ne yaptığımı o an anladım. Evde üzerimi değiştirip dışarı çıktığımı, kağıtlara yazılar yazdığımı hatırlıyorum. Üç kez canıma kıymak istedim, başaramadım. Çok pişmanım. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ederim" ifadelerini kullandı.

Tek kişilik koğuşta kalıyor

Tutuklandıktan sonra Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Murat Kılıç'ın, can güvenliği açısından tek kişilik koğuşta kaldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)