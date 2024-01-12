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Bursa'da 3 çocuk annesi Petek telefonunu vermediği için öldürüldü

Bursa'da 3 çocuk annesi Petek telefonunu vermediği için öldürüldü Yenişehir ilçesinde, 20 yaşındaki 3 çocuk annesi Petek Akçağır'ı göğsünden ve boynundan bıçaklayarak öldüren eşi Yılmaz Akçağır, ifadesinde, "Beni aldattığını düşündüm, telefonuna bakmak istedim, vermeyince bıçakladım" dedi.