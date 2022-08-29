Bursa'da 3 hırsızın cins köpeği çaldığı anlar kamerada

Sokakta gördükleri Şivava cinsi köpeği seven 3 kişi, bir süre sonra kucaklarına alarak bölgeden uzaklaştı. Sahibi ise görüntülerle birlikte her yerde manevi değeri olan köpeğini arıyor.

Hırsızların bu kez hedefi cins köpekler oldu...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Aykut Altaş, 2 köpeği ile birlikte dolaşmaya çıktı.

Köpeklerden 3 aylık Şivava cinsi olan Lucky isimli köpek, sokaktaki çocukların yanına gitti.

Bu sırada yoldan gençen 2 erkek 1 kız, Lucy'i sevmeye başladı.

Köpeği alarak uzaklaştılar

Uzun süre köpekle ilgilenen 3 kişi, fotoğraflarını çekip kucaklarına aldı. Daha sonra köpekle birlikte sokaktan ayrılarak uzaklaştı.

Köpeğinin kayıp olduğunu fark eden Altaş, uzun süre aramasına rağmen sonuç alamadı.

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Şikayetçi oldu

Daha sonra çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen genç adam, köpeğinin 3 kişi ile birlikte gittiğini gördü.

DHA'nın aktarımına göre; kayıtları alarak polis merkezine giderek şikayetçi olan Altaş, her gün sokaklarda köpeğini arıyor.

"Maddi değerinden çok manevi değeri bizim için önemli"

Lucy'nin 15-20 bin lira değerinde bir köpek olduğunu belirten Altaş, köpeğinin maddi değerinden çok manevi değerinin olduğunu belirtti.

Kendi çabalarıyla köpeğini aramaya devam ettiğini belirten Altaş, "3 aylık Şivava cinsi bir yavru köpeğimiz vardı. Yaklaşık 2 aydır bizimle. Diğer köpeğimizle birlikte parkta oynatırken köpeğimiz Lucy de yolda çocuklarla oynuyordu. İki erkek bir kadın, önce köpeği seviyorlar. Fotoğraflarını çekiyorlar. Daha sonra kendi köpekleri gibi alıp gidiyorlar. Bu bizi üzdü. Gerekli yerlere şikayette bulunduk. Polis ekiplerine güvenlik kamerası kayıtlarını verdik. Herkes arıyor ama bulamadık.

Maddi değerinden çok manevi değeri bizim için önemli. Bugün bizim başımıza gelen yarın başka birinin başına gelecek. Köpeğimin bulunmasını istiyorum. Sonuçta o da bir can. İnsana dost oluyor, arkadaş oluyor. En kısa zamanda bulunmasını istiyoruz. Peşini bırakmayacağız. Sürekli aramaya devam edeceğiz. Bulunana kadar arayacağız. Boşta kaldığım her dakika arıyorum. İnsanlara köpeğimin videosunu, fotoğraflarını gösteriyorum." dedi.













