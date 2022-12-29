Bursa'da 3 katlı binada doğalgaz patlaması

3 katlı binanın ilk katındaki doğalgaz sobasındaki gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, ev sahibi Mithat Arıkan yaralandı.

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi’nde Mithat Arıkan’a ait 3 katlı binanın ilk katındaki doğalgaz sobasında gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi.

Ev sahibi Arıkan'ın yaralandığı patlamanın şiddetiyle ev kullanılamaz hale gelirken, çevredeki binalar da hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye, sağlık ve doğalgaz ekibi sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

Ekipler, sokaktaki doğalgaz akışını keserken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Ev sahibi hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mithat Arıkan buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre, patlama ile ilgili soruşturma sürüyor.