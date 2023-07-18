Bursa'da 3 katlı binadan 4 kamyon çöp çıkarıldı Yaşadığı apartmanı çöp yığınına çeviren adamın kokusundan rahatsız olan komşuların şikayeti üzerine 3 katlı evde başlayan çalışmalarda 6 saatte 4 kamyon çıkarılırken 10 kamyon daha çıkarılması bekleniyor.

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DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden gelen kötü kokular vatandaşı rahatsız etti.

2. Karahan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada yaşayan İsmet D., yıllardır yaşadığı binanın katlarını dışarıdan topladığı çöplerle doldurdu.

Binasını çöp yuvasına çeviren adama mahalleli daha fazla dayanamadı.

Bunun ardından vatandaşlar çözümü yetkililerden yardım istemekte buldu.

Çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayet ettiği ev ise ekipleri şoke etti.

Evin çöplerle dolu olduğu belirlendi

Eve gelen ekipler, İsmet D'ye ait 3 katlı binanın girişinden çatısına kadar tüm katlarının çöplerle dolu olduğunu belirledi.

İçeri zorlukla giren temizlik ekipleri, içeriden kamyon kamyon çöp çıkartırken, bakımsızlıktan sarkan ağacı da kesmek zorunda kaldı.

4 kamyon çöp çıktı

Evin temizlenmesi için çalışma başlatan belediye ekipleri, 4 kamyon çöpü binadan çıkardı.

10 kamyon daha çıkması bekleniyor

Binadaki temizleme işlemlerinin birkaç gün süreceği belirtilirken, en az 10 kamyon daha çöpün evden çıkarılacağı tahmin ediliyor.

Kamyonlarla taşınan çöplerden binanın tamamen boşaltılmasının 3 gün sürebileceği ifade edildi.

Binanın, çöpten arındırıldıktan sonra belediye ekiplerince ilaçlanacağı öğrenildi.