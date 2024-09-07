İHA

Bursa'da 3 gencin tehlikeli motosiklet yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

ilçesinde trafiğin en yoğun olduğu İzmir Yolu Caddesi üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, görenleri dehşete düşürdü.

HEM 3 KİŞİ BİNDİLER HEM DE YÜK TAŞIDILAR

Eski bir motosiklete sıkışarak binen ve bunlar yetmezmiş gibi bir de yük taşıyan 3 kişi, ekipmansız şekilde kilometrelerce ilerledi.

O ANLARI KAYDETTİ

O anlar trafikteki diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)