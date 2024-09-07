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Bursa'da 3 kişi bindikleri motosiklette bir de yük taşıdılar

Bursa'da 3 kişi bindikleri motosiklette bir de yük taşıdılar Osmangazi'de seyir halindeki bir motosikletin üzerine 3 kişi binip bir de yük taşıyan 3 kişinin tehlikeli yolculuğu, bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.