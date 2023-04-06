Bursa'da 3 servis birbine girdi: 15 yaralı Sabah saatlerinde 3 servis minibüsünün karıştığı kazada araç içerisinde bulunan 15 kişi yaralanarak hastaneye kaldıldı.

AA

Son günlerde kentlerde yağış etkisini gösteriyor.

Yağış sonrasında dikkatsiz sürücüler için kaza kaçınılmaz oluyor.

Kazanın yaşandığı adres bu sefer Bursa oldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 3 servis minibüsünün çarpıştı.

İzmir Yolu Caddesi'nin İrfaniye kavşağında trafik ışıklarında bekleyen 16 S 4659 plakalı servis minibüsüne arkadan gelen 16 S 4309 plakalı minibüs ve bu araca da 16 S 0360 plakalı minibüs kazaya karıştı.

15 kişi yaralandı

Kazanın etkisiyle minibüslerdeki 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları çeşitli hastanelere sevk etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.