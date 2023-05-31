Bursa’da 3 yaşındaki kız çocuğu annesi ile ev hapsinde 2 çocuk annesi bir kadın, evine gelen eski kayınpederini ilk eşinden olan oğlu ile darbettiği iddiasıyla ev hapsine çarptırıldı. Oğlu tutuklanan anne, 3 yaşındaki kızı ile evden çıkamıyor. Dışarı çıkamadığı için kızının temel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyen anne, “Kızım da benimle beraber ev hapsi yaşıyor, depresyona giriyor” ded

DHA

Bursa’da yaşayan bir çocuk annesi Ülkü Akdemir, 5 yıl önce R.A. ile ikinci evliliğini yaptı.

Bu evliliğinden de bir kız çocuğu olan 39 yaşındaki Akdemir, 2 yıl önce ise eşinden ayrıldı.

Kızının velayeti de kendisinde kalan Akdemir, ilk eşinden olan 20 yaşındaki oğlu Ahmet Baran Yıldırım ve 3 yaşındaki kızı P.A.A. ile birlikte yaşamaya başladı.

Arbede yaşandı

Akdemir’in eski kayınpederi Halil A. (74), oğluna ait evrakı almak üzere, 17 Mayıs’ta Akdemir’in çocuklarıyla birlikte yaşadığı Nilüfer ilçesindeki evine geldi.

İddiaya göre aralarında daha önceden de husumet bulunan Akdemir ile eski kayınpederi arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce ikili arasında arbede yaşandı.

"Oğlum dayanamadı, yumruk attı"

Eski kayınpederi tarafından darbedildiğini öne süren Ülkü Akdemir, olay günü yaşananları şöyle anlattı:

Kayınpederim Halil A. tarafından darbedildim. Kendisi kapıya, buraya ikamet ettiğim yere geldi. Kızımı alıp götüreceğini söyledi. Ben de izin vermedim. Vicdan azabı çektiğini söyledi. ‘Niçin vicdan azabı çekiyorsun?’ diye sorduğumda aramızda münakaşa çıktı. Benim saçlarımdan çekti ve darbedildim. O sırada oğlum Ahmet Baran Yıldırım, annesini korumak amaçlı olaya tepki gösterdi. Yaşından dolayı oğlum vurmak istemedi ve yüzüne biber gazı sıktı. Biber gazını sıkınca, adam yine beni darbetmeye başladı. Ahmet de artık dayanamadı, tepkisiz kalamadı, suratına yumruk attı. Yumruk atınca sarsıldı, kendi dengesini kaybederek, hatta düşmedi bile. Hani doğru düzgün merdivenlerden düşmedi bile yuvarlandı. Alttaki komşuda gördü, ambulans çağırdı.

Kendisi eve hapsoldu, oğlu cezaevine gönderildi

Odasında olan oğlu Ahmet Baran'ın, sesleri duyması üzerine yanına geldiğini ve kendisini korumak isterken, Halil A.’nın yaralanmasına neden olduğunu söyleyen Akdemir, karşı tarafın şikayeti üzerine kendisinin ev hapsine çarptırıldığını, lise öğrencisi olan ve bir mağazada satış danışmanlığı stajı yapan oğlunun ise tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyledi.

Çocuklarından başka kimsesi olmadığını ve psikolojik sorunları olduğunu belirten Akdemir, “Benim oğlum 20 yaşında. Eğitim durumu yarıda kalıyor. Sınavları var. Kızım da 3 yaşında. Benim ailem yok, hiç kimsem yok. Hiçbir şey yapamıyorum.” dedi.

3 yaşındaki çocuk evden çıkamıyor

3 yaşındaki P.A.A. da annesi ev hapsinde, ağabeyi de cezaevinde olduğu için evden dışarı çıkamıyor.

Haftanın bir günü babası tarafından alınan P.A.A., 6 gününü ise dört duvar arasında geçiriyor.

Annesi evden çıkamadığı için parka gidemeyen küçük kız, 5’inci kattaki evlerinin penceresinden site bahçesindeki arkadaşlarını izleyerek vakit geçiriyor.

"Depresyona giriyor"

Kızının en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyen Ülkü Akdemir, “Parka gidiyorduk, aşağıya iniyorduk, arkadaşlarıyla geziyorduk. Sürekli arabayla geziyorduk. Sosyalleşiyorduk, oyunlar oynuyorduk. Bunların hepsinden mahrum kaldı benim kızım. Kızım da benimle beraber ev hapsi yaşıyor. Cama çıkıyor, parka gitmek istiyor, arkadaşlarına sesleniyor. Depresyona giriyor. Öfkesini kontrol edemiyor. Sürekli problem yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Büyük bir mağduriyet var"

Ülkü Akdemir’in avukatı Enver Serhat Akgüneş ise P.A.A.’nın, mahkemenin verdiği karardan dolayı mağdur olduğunu söyledi. Yaptıkları itirazın ise kabul edilmediğini belirten Akgüneş, şöyle konuştu: