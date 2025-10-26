Bursa'da 3 yıl önce kardeşinin ölümüne neden olan sürücüyü vuran ağabey yakalandı İnegöl ilçesinde, üç yıl önce meydana gelen kazada kardeşinin ölümüne neden olan kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaralayan ağabey polis tarafından yakalandı, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, saldırının ardından kaçan Onur Y.'yi kısa sürede yakaladı ve tutukladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Esentepe mahallesinde Cumartesi günü saat 16.00 sularında silah sesleri duyuldu. İddiaya göre, 2022 yılında bisiklet sürerken geçirdiği kazada hayatını kaybeden 12 yaşındaki Uras Y.'nin ağabeyi Onur Y., kazaya neden olan sürücü Barış A.'dan intikam almak için harekete geçti. PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ 16 AHV 538 plakalı otomobiliyle sürücünün yaşadığı siteye gelen Onur Y., bahçede gördüğü Barış A.'ya pompalı tüfekle art arda ateş açtı. Yaralanan Barış A., olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin aracı, yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir otoparkta terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri araçta yaptığı incelemede, saldırıda kullanılan pompalı tüfeği de ele geçirdi. İFADESİNDE "İNTİKAM" DEDİ İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içinde Onur Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunda, "intikam amacıyla" saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf eden şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

