Bursa'da 30 yılla aranan şahıs ranzanın altından çıktı Yıldırım'da 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, evine yapılan operasyonda ranzanın altında aldığı nefes sayesinde yakalandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa'da araması bulunan şüpheli şahıs, ilginç bir şekilde yakayı ele verdi

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmada, bir şüphelinin saklandığı adres tespit edildi.

RANZANIN ALTINDAN ÇIKTI

Şükraniye Mahallesi'nde 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası buluna şüphelinin evine giren ekipler, şüpheliyi bulamadı.

Gerginlikten aldığı nefesler, saklandığı ranzanın altında ele verdi

ALDIĞI NEFESLER ELE VERDİ

Ekipler, ranzanın altından nefes sesleri çıktığını fark etti. Ranzanın altına bulunan halıları boşaltan ekipler, aradıkları şüpheliyi saklanırken buldu.

Hemen orada gözaltına alınan şüphelinin kelepçelenerek sorgusu yapıldı.

39 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Yapılan incelemede şüphelinin 39 suç kaydı bulunan Faruk P. (25) olduğu, bu kişinin "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi

O ANLAR KAMERADA

Şüphelinin ranzanın altında yakalanma anları, cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Faruk P.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)