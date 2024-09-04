Bursa'da araması bulunan şüpheli şahıs, ilginç bir şekilde yakayı ele verdi
Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmada, bir şüphelinin saklandığı adres tespit edildi.
RANZANIN ALTINDAN ÇIKTI
Şükraniye Mahallesi'nde 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası buluna şüphelinin evine giren ekipler, şüpheliyi bulamadı.
Gerginlikten aldığı nefesler, saklandığı ranzanın altında ele verdi
ALDIĞI NEFESLER ELE VERDİ
Ekipler, ranzanın altından nefes sesleri çıktığını fark etti. Ranzanın altına bulunan halıları boşaltan ekipler, aradıkları şüpheliyi saklanırken buldu.
Hemen orada gözaltına alınan şüphelinin kelepçelenerek sorgusu yapıldı.
39 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Yapılan incelemede şüphelinin 39 suç kaydı bulunan Faruk P. (25) olduğu, bu kişinin "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi
O ANLAR KAMERADA
Şüphelinin ranzanın altında yakalanma anları, cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.
Faruk P.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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