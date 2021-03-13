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    Bursa’da 300 kiloluk makine işçinin üzerine devrildi

    Hayvan atıklarını temizlemekte kullanılan 300 kiloluk makine Afgan asıllı gencin üzerine devrildi. Genç, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 14:24
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    Bursa’da 300 kiloluk makine işçinin üzerine devrildi

    Bursa’nın Orhangazi ilçesi eski mezbahane yakınlarındaki bir hayvan çiftliğinde, 300 kiloluk hayvan atıklarını temizlemeye yarayan helezon ismi verilen makine işçinin üzerine devrildi.

    Afgan asıllı olduğu öğrenilen Pervis Nasuri isimli 25 yaşındaki genç, tonlarca ağırlıktaki makinenin altında kaldı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Bursa’da 300 kiloluk makine işçinin üzerine devrildi #1

    HAYATİ TEHLİKE BELİRLENDİ

    Ağır yaralanan genç, hayati tehlike kaydı ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

    Jandarma ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

    Bursa’da 300 kiloluk makine işçinin üzerine devrildi #2

    OTURMA İZNİ YOK

    Afgan asıllı gencin oturma izninin olmadığı belirlendi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa’da 300 kiloluk makine işçinin üzerine devrildi #3

    Bursa’da 300 kiloluk makine işçinin üzerine devrildi #4

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