- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa’da 300 kiloluk makine işçinin üzerine devrildi
Bursa’da 300 kiloluk makine işçinin üzerine devrildi
Hayvan atıklarını temizlemekte kullanılan 300 kiloluk makine Afgan asıllı gencin üzerine devrildi. Genç, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 13.03.2021 - 14:24
Bursa’nın Orhangazi ilçesi eski mezbahane yakınlarındaki bir hayvan çiftliğinde, 300 kiloluk hayvan atıklarını temizlemeye yarayan helezon ismi verilen makine işçinin üzerine devrildi.
Afgan asıllı olduğu öğrenilen Pervis Nasuri isimli 25 yaşındaki genç, tonlarca ağırlıktaki makinenin altında kaldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKE BELİRLENDİ
Ağır yaralanan genç, hayati tehlike kaydı ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
OTURMA İZNİ YOK
Afgan asıllı gencin oturma izninin olmadığı belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.