Bursa'da 300 polis ile huzur operasyonu

Bursa'da 300 polis ile huzur operasyonu

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde, üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgede, 300 polis 40 ekibin katılımı ile huzur operasyonu gerçekleştirildi.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 300 polis 40 ekibin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı.

Umuma açık alanlar denetlendi; bar, kafe, restoran ve birçok eğlence mekanına baskın yapıldı.

Bin 400 vatandaşın kimlikleri tek tek sorgulandı.

ARAÇLAR ARANDI

Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği bölgeye giriş çıkış yapan araçlar da denetlendi.

380 araç durdurularak ayrıntılı bir şekilde arandı.

19 BİN LİRA PARA CEZASI

Çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.

35 iş yerine cezai işlem uygulanırken, 19 bin lira para cezası kesildi.

Bursa'da 300 polis ile huzur operasyonu VİDEO

