Bursa’da 31 bin litre kaçak motorin ele geçirildi

Tesis kurup madeni yağlardan kaçak akaryakıt ürettikleri tespit edilen 9 şüpheli, gözaltına alındı. Piyasa değeri 675 bin TL olan 31 bin litre kaçak motorine el konuldu.

Bursa’da, kaçak akaryakıt ticaretine yönelik çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel ilçesinde F.U. isimli şüphelinin arkadaşlarıyla kaçak akaryakıt üretmek için tesis kurduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından, söz konusu tesise dün operasyon düzenlendi.

DHA’nın haberine göre; 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda piyasa değeri 675 bin 500 lira olan 31 bin litre kaçak motorin ve madeni yağlardan motorin yapmaya yarayan düzenek, tesisat ve tanklar ele geçirildi.

Şüpheliler serbest bırakıldı

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden 5'i, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. F.U.'nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.