İHA
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan kişileri ve fuhuş suçuyla alakalı şahısları yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
ŞÜPHELENİP SORGULADILAR
Son olarak gece klüpleri ve mekanlara şok baskın yapan ekipler, durumundan şüphelendiği bir şüpheliyi sorguladı.
Başkasına ait kimlik verdiğini tespit eden ekipler, şahsı parmak izi tespitine götürdü.
32 YIL HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Şahsın isminin M.Y. olduğu ve 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından hakkında 32 yıl 11 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen M.Y., sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış