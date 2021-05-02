Bursa'da 34 gündür aranan kişinin cesedi bagajdan çıktı

Bursa'da park halindeki plakasız otomobilden yayılan kötü kokular üzerine mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası polisin yaptığı incelemede, aracın bagajında çürümüş erkek cesedi bulundu.

Bursa'nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde yaşayanlar vatandaşlar, Buluş Caddesi üzerinde uzun süredir park halinde olan plakasız otomobilden gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun otomobilin bagajından geldiğini tespit etti.

BAGAJ AÇILDI

Savcılıktan alınan izin sonrası çilingir yardımıyla otomobilin bagajı açıldı. Açılan bagajda, çürümüş bir erkek cesedi bulundu.

Ölen kişinin kimliğini tespit etmek için inceleme yapan polis ekipleri, cesedin İnegöl ilçesinde 30 Mart tarihinden beri kaybolan 32 yaşındaki Sinan Sönmez'e ait olduğunu belirledi.

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KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Ekipler, otomobilin de Sönmez'e ait olduğunu ve plakalarının söküldüğünü tespit etti. Sönmez'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil ise detaylı olarak incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.