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Bursa'da 3.5 milyon liralık aracı almak isterken dolandırıldı

Bursa'da 3.5 milyon liralık aracı almak isterken dolandırıldı Bursa'da 3.5 milyon değerindeki aracı almak için 700 bin TL'yi dolandırıcının hesabına para gönderen vatandaş, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. Ekipler, mağdur olan vatandaşın para göndermiş olduğu hesabın sahibini kısa sürede yakaladı.