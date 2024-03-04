Bursa'da 3.5 milyon liralık aracı almak isterken dolandırıldı

Bursa'da dün İnegöl'de ilçesinde Ö.U.Ö. (43), araç satın almak için ikinci el araç satış sitesinde sergilenen araçları incelemeye başladı.
Beğendiği 3.5 milyon değerindeki aracın sahibi ile iletişim kurdu.
Ö.U.Ö., aracın sahibiyle anlaştı ve hesabına 700 bin TL gönderdi.
Araç satışı için anlaştığı şahsa 700 bin TL gönderdi
Ö.U.Ö., bir süre sonra telefon numarasına ulaşamadı.
Mağdur olan adam, polise giderek şikayette bulundu.
Polis ekipleri yaptıkları incelemede, şüpheli S.T.'nin (18) yerini tespit etti.
Polis ekipleri, Yeniceköy Mahallesi'ndeki eve düzenledikleri operasyonda şüpheli S.T.'yi yakalayıp gözaltına aldı.
"Hesabımı hiç tanımadığım birine kiraladım"
Şüpheli S.T.'nin ifadesinde, "Hesabımı hiç tanımadığım birine kiraladım. Benim olayla bir ilgim yok." dediği öğrenildi.
Şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Şahıs, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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