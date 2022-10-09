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    Bursa’da 379 jandarma ile ’Huzur Güven Uygulaması’

    Bursa İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" yaptı.
    • 09.10.2022 - 02:43
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    Bursa’da 379 jandarma ile ’Huzur Güven Uygulaması’

    Bursa’da 379 jandarma personeli il genelinde önceden belirlenen 86 noktada uygulama gerçekleştirdi.

    Vatandaşların huzuru için yapılan kotrolde 6.541 şahıs GBT’si sorgulandı. 3774 araç denetlenirken, 29 araca toplam 43.460 bin TL cezai işlem uygulandı, 29 araç trafikten men edildi.

    16 kişi gözaltına alındı

    Aranan 16 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

    Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, uygulamanın vatandaşların huzuru için yapıldığı belirtildi.

    Bursa’da 379 jandarma ile ’Huzur Güven Uygulaması’ #1

    Bursa’da 379 jandarma ile ’Huzur Güven Uygulaması’ #2


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