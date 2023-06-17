Bursa'da 3’üncü kattan düşen bebek ağır yaralandı

İHA
Tüyler ürperten kaza, Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşandı…
Akhisar Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında oturan ailenin 1 yaşındaki bebeği Adnan A., daire kapısını açık görünce evden çıktı.
Merdiven boşluğuna düştü
Demir olmayan merdivenlerden ilerlemeye çalışan bebek, beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Ağlama sesini duyan ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan bebek, burada tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.