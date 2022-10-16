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    Bursa'da 4 araç birbirine çarptı, 5 kişi yaralandı

    Şiddetli yağmur yağışı sonrası trafikte meydana gelen zincirleme kazada, 3 kamyonet ve 1 otomobil çarpıştı, kaza sonucu 5 kişi yaralandı.
    • 16.10.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 09:51
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    Bursa'da 4 araç birbirine çarptı, 5 kişi yaralandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bursa-Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü kavşağında yağan yağmurun etkisi araçların kaza yapmasına neden oldu. Meydana gelen zincirleme kazada, 4 araç birbirine çarptı.

    63 yaşındaki Kemal A.'nın sürücülüğünü yaptığı otomobile, arkasından gelen 41 yaşındaki Ersin Y. yönetimindeki kamyonet çarptı.

    Zincirleme kaza sonucu 5 kişi yaralandı

    Kamyonete ise hemen arkasından gelen Süleyman Ş.'nin sürücülüğünü yaptığı kamyonet çarptı.

    Son olarak ise, çarpışmada fren yapıp duramayan ve Şefik A.'nın yönetimindeki kamyon da bu araçlara çarptı.

    4 aracın yağan yağmur sonrası kayıp birbirine karıştığı kazada araç sürücüleri ile  kamyonetteki şoförün yanında yolcu olan Salim T. yaralandı.

    Bursa'da 4 araç birbirine çarptı, 5 kişi yaralandı VİDEO


    Bursa da 4 araç birbirine çarptı, 5 kişi yaralandı #1

    5 yaralı hastaneye kaldırıldı

    Yaşanan kaza sonrası çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler ilk müdahalenin ardından kazazedeleri ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme çalışmaları başlattı.

    Bursa da 4 araç birbirine çarptı, 5 kişi yaralandı #2


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