Bursa'da 4 ayrı noktada yangın çıktı Bursa 4 ayrı noktada çıkan yangın, hızlı müdahale sayesinde söndürüldü. Yangın sonrası ise sabotaj ihtimali üzerinde duran polis, geniş çaplı inceleme başlattı.

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İHA

Bursa'da saat 14.30 sıralarında Orhangazi Hürriyet Mahallesi Dereköy mevkisinde aynı anda üç ayrı noktada yangın çıktı.

Üç ayrı noktada çıkan yangın bölgeye yakın olan zeytinliklere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliğine ait arazözler sevk edildi.

Dereköy mevkisinde bulunan zeytinlik alandaki yangın yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda etkili oldu. Bölgeye gelen ekipler, 3 noktadaki yangını da kontrol altına aldı.

Polis inceleme başlattı

Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürürken, bu kez yangın bölgesine yaklaşık 500 metre mesafede bir başka zeytinlikte daha yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri buradaki yangını da büyümeden kontrol altına aldı.

Aynı anda 4 noktada yangın çıkması üzerine sabotaj ihtimali üzerinde duran polis, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Şişelerin yangına neden olabileceği ihtimali

Vatandaşlar ise hem kale yolu hem de Dereköy mevkisinde akşamları alkol alan kişilerin şişelerini bölgeye attığını, bu şişelerin de yangına sebebiyet verebileceğini dile getirdi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınlarla ilgili incelemelerini sürdürüyor.