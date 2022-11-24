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    Bursa'da 4 çocuk babası, zeytinlikte ölü bulundu

    Orhangazi ilçesindeki zeytinlikte, 4 çocuk babası Ahmet Şengüzel'in cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
    • 24.11.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 18:09
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    Bursa'da 4 çocuk babası, zeytinlikte ölü bulundu

    Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Hürriyet Mahallesi Dereköy yolunda zeytinlikte hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

    DHA'nın haberine göre ekipler, hareketsiz yatanın Ahmet Şengüzel olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ceset morga kaldırıldı

    Şengüzel'in cansız bedeni, inceleme sonrası Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Vücudunda darp veya kesici alet izi bulunmayan Şengüzel'in, kalp krizinden öldüğü ihtimali üzerinde duruldu.

    4 çocuk babası Şengüzel'in yanında bulunan motosiklet de incelemeye alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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