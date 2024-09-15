İHA
Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesi Abdullah Aslan Caddesi'nde korkutan olay.
4 katlı evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALANAN OLMADI
Yangın, kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen veya yaralanan kimse olmadığı bildirildi.
İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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