Bursa'da 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı Gemlik ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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İHA

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesi Abdullah Aslan Caddesi'nde korkutan olay.

4 katlı evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALANAN OLMADI

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Yangın, kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen veya yaralanan kimse olmadığı bildirildi.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)