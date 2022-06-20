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- Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazada acı detay: Tatile gidiyorlardı
Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazada acı detay: Tatile gidiyorlardı
- 20.06.2022 - 16:41
- Güncelleme : 20.06.2022 - 17:23
Bursa-İzmir karayolu üzerinde bulunan İzmir Caddesi'ndeki Görükle Kavşağı yakınlarında kaza meydana geldi.
Meydana gelen kazada üzücü bir detay ortaya çıktı.
Bursa istikametinde ilerleyen beton mikseri, sürücüsü Erol Yılmaz'ın kalp krizi geçirmesi sonrası yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı.
Beton mikseri araca çarptı
Yaklaşık 100 metre bariyerlerin üzerinde sürüklenen beton mikseri, İzmir istikametine gitmekte olan Mehmet Ali Korkmaz idaresindeki otomobile çarptı.
Otomobil hurdaya döndü
Beton mikseri metrelerce sürüklendikten sonra bariyere saplanarak dururken otomobil ise hurdaya döndü.
Baba ve 2 oğul can verdi
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Mehmet Ali Korkmaz ile sürücünün 10 yaşındaki oğulları Semih ve Mustafa Efe hayatını kaybederken eşi Fatma Korkmaz ve 4 yaşındaki kızı Elif Hüma Korkmaz yaralandı.
Yol uzun süre trafiğe kapatıldı
Kaza sonucu Bursa-İzmir karayolu uzun süre araç trafiğine kapanırken, yola savrulan araba parçaları toplandıktan sonra kontrollü şekilde trafiğe açıldı.
4 kişinin cesedi morga kaldırıldı
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelenmesinin ardından baba Mehmet Ali Korkmaz, iki oğlu ve beton mikseri şoför Erol Yılmaz'ın cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaşanan feci kazadan sonra hayatını kaybedenlerin yakınları, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne akın etti.
Tatil için yola çıkmışlardı
İHA'nın haberine göre; Korkmaz Ailesi'nin Balıkesir'in Avşa adasına tatil için yola çıktığı, kısa süre sonra kazaya karıştıkları iddia edildi.
Hayatını kaybeden baba ve oğulların cenazesinin yarın Orhaneli ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenilirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.