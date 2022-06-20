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    Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazada acı detay: Tatile gidiyorlardı

    Beton mekseri ve otomobilin çarpıştığı kazada, mikserin soförü ile araçta bulunan 3 kişi can verdi. Kaza yapan otomobildeki ailenin tatil için yola çıktıkları ifade edildi.
    • 20.06.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 17:23
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    Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazada acı detay: Tatile gidiyorlardı

    Bursa-İzmir karayolu üzerinde bulunan İzmir Caddesi'ndeki Görükle Kavşağı yakınlarında kaza meydana geldi.

    Meydana gelen kazada üzücü bir detay ortaya çıktı.

    Bursa istikametinde ilerleyen beton mikseri, sürücüsü Erol Yılmaz'ın kalp krizi geçirmesi sonrası yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı.

    Beton mikseri araca çarptı

    Yaklaşık 100 metre bariyerlerin üzerinde sürüklenen beton mikseri, İzmir istikametine gitmekte olan Mehmet Ali Korkmaz  idaresindeki otomobile çarptı.

    Otomobil hurdaya döndü

    Beton mikseri metrelerce sürüklendikten sonra bariyere saplanarak dururken otomobil ise hurdaya döndü.

    Bursa da 4 kişinin öldüğü kazada acı detay: Tatile gidiyorlardı #1

    Baba ve 2 oğul can verdi

    Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Mehmet Ali Korkmaz ile sürücünün 10 yaşındaki oğulları Semih ve Mustafa Efe hayatını kaybederken eşi Fatma Korkmaz ve 4 yaşındaki kızı Elif Hüma Korkmaz yaralandı.

    Yol uzun süre trafiğe kapatıldı

    Kaza sonucu Bursa-İzmir karayolu uzun süre araç trafiğine kapanırken, yola savrulan araba parçaları toplandıktan sonra kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

    Bursa da 4 kişinin öldüğü kazada acı detay: Tatile gidiyorlardı #2

    4 kişinin cesedi morga kaldırıldı

    Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelenmesinin ardından baba Mehmet Ali Korkmaz, iki oğlu ve beton mikseri şoför Erol Yılmaz'ın cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Yaşanan feci kazadan sonra hayatını kaybedenlerin yakınları, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne akın etti.

    Bursa da 4 kişinin öldüğü kazada acı detay: Tatile gidiyorlardı #3

    Tatil için yola çıkmışlardı

    İHA'nın haberine göre; Korkmaz Ailesi'nin Balıkesir'in Avşa adasına tatil için yola çıktığı, kısa süre sonra kazaya karıştıkları iddia edildi.

    Hayatını kaybeden baba ve oğulların cenazesinin yarın Orhaneli ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenilirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

    Bursa da 4 kişinin öldüğü kazada acı detay: Tatile gidiyorlardı #4

    Bursa da 4 kişinin öldüğü kazada acı detay: Tatile gidiyorlardı #5

    Bursa da 4 kişinin öldüğü kazada acı detay: Tatile gidiyorlardı #6

    Bursa da 4 kişinin öldüğü kazada acı detay: Tatile gidiyorlardı #7

    Bursa da 4 kişinin öldüğü kazada acı detay: Tatile gidiyorlardı #8


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