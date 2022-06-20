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Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazada acı detay: Tatile gidiyorlardı

Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazada acı detay: Tatile gidiyorlardı

Beton mekseri ve otomobilin çarpıştığı kazada, mikserin soförü ile araçta bulunan 3 kişi can verdi. Kaza yapan otomobildeki ailenin tatil için yola çıktıkları ifade edildi.