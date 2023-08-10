Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsü tutuklandı Otomobilin yol kenarında park halindeki tıra çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazada gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tır sürücüsü, itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Ailesi ve kızının 2 arkadaşıyla birlikte günübirlik olarak İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'ya giden Orhan Çalışkan (46), 16 KPD 36 plakalı otomobiliyle evine dönüyordu.

Otomobil, saat 05.30 sıralarında Bursa-Balıkesir kara yolunun 60'ncı kilometresindeki Uluabat Mahallesi mevkisinde sürücüsü Harun Tanrıverdi'nin içinde uyuduğu 35 BDJ 710 plakalı park halindeki tıra çarptı.

Hepsi araç içinde sıkıştı

3 gün önce meydana gelen kazada Orhan Çalışkan, eşi Serpil Çalışkan (40), kızı Ceyda Çalışkan (16), oğlu Ramazan Batın Çalışkan (14) ile kızının arkadaşları Ceyda Vatansever (16) ve Zümral Şengün (17) araç içinde sıkıştı.

İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

4'ü can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Orhan Çalışkan ile eşi Serpil Çalışkan, kızı Ceyda Çalışkan ve Ceyda Vatansever'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Zümral Şengün ile Ramazan Batın Çalışkan, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Durumu ağırdı, servise alındı

Zümral Şengün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan Ramazan Batın Çalışkan'ın da yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından servise alındığı belirtildi.

Önce serbest bırakıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan tır sürücüsü Harun Tanrıverdi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesi üzerine Tanrıverdi, tekrar gözaltına alındı.

Sonra tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Harun Tanrıverdi, adliyeye sevk edildi.

Tanrıverdi, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma ve yaralama' suçundan tutuklandı.