Bursa'da 4 yıldır sahte kimlikle kaçan şahıs alışverişte yakalandı 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu alışverişteyken yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Bursa'da kaçak şüphelinin alışveriş keyfi kısa sürdü.

Aranan şahıslara yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheliyi daha tespit etti.

4 YILDIR SAHTE KİMLİKLE KAÇIYORDU

Çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 4 yıldır sahte kimlikle kaçan Nurettin Ö.yü yakalamak için çalışmalara hız verildi.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN YAKALANDI

Tanınmamak için sürekli yer ve kılık değiştiren şüpheli Nurettin Ö.'yü takibe alan polisler, bir mağazada kıyafet aldığını tespit etti. Müşteri gibi mağazaya giren polis, alışveriş yapan Nurettin Ö.'yü kıskıvrak yakaladı.

Yaka paça gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)