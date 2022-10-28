Bursa'da 400 kovan arıya benzin dökülerek yakıldı

Yıldırım'da taşımacı arıcılık yapan adamın ormanlık alana bıraktığı 400 kovan arısı benzin dökülerek yakıldı, arıcı suçluların bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde taşımacı arıcılık yapan Ethem Demircioğlu, 400 kovan arısını ormanlık araziye getirdi.

Demircioğlu, düzenli olarak arılarının bakımlarını yaptığı sırada kovanlarının üzerine benzin dökülerek hepsinin yakıldığını fark etti.

Yıllardır oğul alarak çoğaltığı kovanlarının hepsinin içindeki anılarıyla birlikte yakılması arıcı şoke oldu.

250 bin lira olan arıları yandı



Maddi değeri 250 bin lira olan arıları yandığı için gücü kalmayan Demircioğlu yetkililerden yardım bekliyor.

Arılarının maddi değerinden çok, onların diri diri yakılmasına üzülen arıcı sorumlularının bulunup cezalandırılmasını istiyor.

"Hiç bir şey kalmamış, hepsi yanmış"



İHA'nın haberine göre, uzun yıllardır taşımacı arıcılık yaptığını ifade eden Ethem Demircioğlu, "Yıldırım ilçesinde orman arazisine 400 kovan arımı Erzurum'dan getirerek koydum. Burada duran anılarım vicdansızlar tarafından yakılmış. Hiç bir şey kalmamış, hepsi yanmış. Benim geçim kaynağım buydu. 400 kovan arımı yakmışlar. Bu vicdansızlık nasıl yapılır? Ben şimdi ne yapacağım? Yetkililerden yardım bekliyorum. Suç duyurusunda bulundum. Ben kayıtlı arıcılık yapmaktayım. Kovanlarımın hepsi birliğe kayıtlı, bunu yapanların yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum." dedi.



