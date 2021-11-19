Bursa’da 45 yaşındaki kadının terastan nasıl düştüğü araştırılıyor

Önceki sabah eşi ile birlikte çıktığı terastan düşen kadın, hayatını kaybetti. Polis, talihsiz kadının neden ve nasıl düştüğünü araştırıyor. Başlatılan soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.

45 yaşındaki Şenay Mutlu, önceki sabah Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'ndeki evinin terasına çıkıp hava alacağını söyledi.

Bunun üzerine Mehmet Mutlu (45), eşiyle birlikte 3’üncü katta bulunan evlerinin hemen üzerindeki teras katına çıktı, çevreye bakındı.

Bir süre sonra Mehmet Mutlu, tuvalet ihtiyacını gidermek için eşini yalnız bıraktı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Tekrar terasa çıkan Mehmet Mutlu, eşinin olmadığını gördü.

Annesinin uyarısı üzerine sokağa bakan Mehmet Mutlu, eşinin yerde yattığını gördü.

Çağırılan ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Şenay Mutlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısının ölümünü şüpheli bulduğu Şenay Mutlu'nun cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılıp otopsi yapıldı.

“ŞENAY İLE ARAMIZDA HİÇBİR SORUN YOKTU”

Polisin ifadesine başvurduğu Mehmet Mutlu, eşi ile aralarında hiçbir sorun olmadığını belirterek, “Sabah eşimle birlikte uyandık. Bana terasa hava almaya çıkacağını söyledi. Ben de bulunduğumuz katın balkonuna çıkmayı teklif ettim. Ancak tek başına terasa çıkmak istediğini söyledi. Ben onunla terasa çıktım. Etrafa bakındıktan sonra karın ağrım olunca tuvalete gitmek için yanından ayrıldım. Bu sırada gürültü duydum, hemen terasa çıktım. Etrafa bakımdım kimseyi göremedim. Annem camdan aşağıya bakınca eşimi yerde görmüş. 112'yi aradım. Sağlık ekibi olay yerine gelerek eşimi hastaneye götürdü. Şenay ile aramızda hiçbir sorun yoktu. Psikolojik problem yaşamıyor, ilaç kullanmıyordu. Nasıl düştüğünü bilmiyorum.” dedi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Şenay Mutlu'nun cenazesi, yapılan otopsi sonucu toprağa verildi.

Polis ekiplerinin, Şenay Mutlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmasını derinleştirdiği öğrenildi.