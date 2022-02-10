Bursa’da, 47 hırsızlık olayının faili çete üyeleri yakalandı

Orhangazi, İznik ve Yıldırım ilçelerinde 47 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen çete üyeleri, hırsızlık için gittikleri bir villanın çatı katında yakalandı.

Bursa’da, Orhangazi ve İznik ilçelerinde 2022 yılı içerisinde 25 faili meçhul evden, kamu kurum ve kuruluşu, bağ bahçe ve tarladan, haberleşme enerji ve nakil kablo hırsızlığı ve iş yerinden hırsızlık olaylarının meydana gelmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Şube ‘ bağlı JASAT, İstihbarat Şube ve Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan oluşan özel ekip kuruldu.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği olayların kırsal kesimde, olması ve herhangi bir güvenlik kamerası ya da ize rastlanılmaması üzerine, istihbari çalışmalar başlatıldı.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Ekipler, şüphelilerin 9 adet suç kaydı bulunan S.Ç. (37), 11 adet suç kaydı bulunan Ö.A. (24) ve 9 adet suç kaydı bulunan V.B. (28) olduğunu tespit etti.

1 MİLYON LİRALIK ARAÇ ÇALDILAR, HURDACIYA 40 BİN LİRAYA SATTILAR

07.02.2022 günü Orhangazi Cihanköy Mahallesi’nde ikamet eden A.L., piyasa değeri 1 milyon lira olan aracının çalındığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, hırsızlık olayını tespit ettikleri S.Ç., Ö.A. ve V.B. olduğunu belirledi. Yapılan kamera incelemeleri sonucunda aracı Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde bir hurdacıya götürdükleri ve burada 40 bin lira karşılığında parçalanması için sattıkları öğrenildi.

BASKINDA ELE GEÇİRİLENLER

Buradan yola çıkan ekipler, S.Ç., V.B. ve Ö.A. isimli şahısların çaldıkları malzemeleri S.Ç. isimli şahsa ait evde bulunan depoda olduğunu tespit etti. Birden fazla televizyon, cep telefonu, laptop, elektronik malzeme, ev eşyası, enerji nakil kabloları ve bunun gibi 233 adet çalıntı eşyaya el konuldu.

Yapılan aramalarda ayrıca, 26 gram metamfetamin ve 30 adet kenevir tohumu ele geçirildi. S.Ç. isimli şahıs gözaltına alınarak karakola getirildi.

HIRSIZLIĞA GİTTİKLERİ VİLLANIN ÇATI KATINDA YAKALANDILAR

Şüphelilerden V.B. ve Ö.A.’nın Orhangazi ilçesinde bulunan S.Ç. isimli kişiye ait bir villada soygun gerçekleştirdikleri ihbarını alan ekipler harekete geçti. V.B. ve Ö.A. çatı katında saklanırken, JASAT tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinde, 16 M 18 plakalı aracı çaldıklarını, sonrasında Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde bulunan 15 ayrı suç kaydı bulunan cezaevi arkadaşları Y.Y. ve Y.Y.’ye parçalatmak amaçlı 40 bin lira karşılığında sattıklarını itiraf etti. Bu ifade üzerine harekete geçen ekipler Y.Y. ve Y.Y.’nin Şirinevler Mahallesi’nde bir kıraathanede olduklarını tespit ederek düzenledikleri operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

ARAÇ ÇEKİCİ İLE KARAKOLA GETİRİLDİ

Şüphelilerin piyasa değeri 1 milyon lira olan aracı sakladıkları yeri söylemeleri üzerine çalışma yapan ekipler, aracı çekici vasıtasıyla alarak karakola getirdi.

47 FAİLİ MEÇHUL HIRSIZLIK GERÇEKLEŞTİRDİLER

Yapılan operasyon kapsamında meydana gelen hırsızlık olaylarının organize bir şekilde yapıldığını tespit edilmesi üzerine olaya Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri de dahil edildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, S.Ç. isimli şahsın Orhangazi ve İznik ilçelerinde hırsızlık yapılacak ev, iş yeri ve bağ evlerini tespit ederek V.B. ve Ö.A. isimli şahıslara hırsızlık yaptırdığı, kendisinin de zaman zaman olaylara katıldığı, çalınan malzemelerin S.Ç. isimli şahsa ait depoda toplandığı, S.Ç. isimli şahsın bu malzemeleri sattığı, paraları şahıslara paylaştırdığı, çoğu zaman ise V.B. ve Ö.A. isimli şahsa para yerine uyuşturucu madde verdiği, S.Ç. isimli şahsın V.B. ve Ö.A. isimli şahısları yönlendirerek onlara liderlik ettiği, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılında Orhangazi ve İznik ilçelerinde meydana gelen toplam 47 faili meçhul hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yapılan operasyon sonucunda 47 adet hırsızlık, 1 adet uyuşturucu imal ve ticaret, 2 adet kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçlarından tahkikat hazırlayan ekipler, bütün olayların birleşiminde toplamda 50 olaydan Organize Suç Örgütü kurmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli hırsızlık suçlarından haklarında fezleke hazırlanan şüpheliler, S.Ç., V.B., Ö.A., Y.Y. ve Y.Y. isimli şahıslar adliyeye sevkedildi.