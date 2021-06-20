Bursa’da 5 katlı binanın bodrum katı alevlere teslim oldu

5 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeni ile vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalan 1'i bebek, 3'çü çocuk 12 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Yeşil Mahallesi Yeşilalan Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede yangın çıktı.

Sabah saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Dumanlar binayı sardı.

Evlerinden çıkamayan vatandaşlar mahsur kaldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu biri bebek ve üçü çocuk olmak üzere, toplam 12 kişi merdiven aracılığı ile kurtarıldı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Dumana etkilenen vatandaşlara ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Bazı vatandaşlar sinir krizi geçirdi.

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MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yarım saatlik çalışmaların ardından söndürülen yangında, yanan dairede maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.