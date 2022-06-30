Bursa’da narkotik köpeği Fırtına'nın da katıldığı operasyonda, binlerce genci zehirleyecek 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu getirdiği ihbarını aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle Gemlik ilçesi Kurtul kontrol noktasında yapılan operasyonda bir hafif ticari araç durduruldu.

Fırtına kısa sürede buldu

Aracın bagaj kısmında bebek bisikletleri içinde seleye zulalanmış 5 kilogram metamfetamini, narkotik köpeği Fırtına kısa sürede bulmayı başardı. M.P.E ve M.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.

İHA'nın aktardığına göre sorgusunun ardından adliye sevk edilen iki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da 5 kilo uyuşturucuyu bebek bisikletine sakladılar VİDEO

