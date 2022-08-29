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Bursa’da 5 kişinin öldüğü kazanın sebebi belli oldu

Bursa’da 5 kişinin öldüğü kazanın sebebi belli oldu

5 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili bilirkişi incelemesini tamamladı. İlk tespitlere göre kazanın, otobüsün fren sisteminde yaşanan arızadan kaynaklandığı belirtildi.