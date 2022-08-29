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- Bursa’da 5 kişinin öldüğü kazanın sebebi belli oldu
Bursa’da 5 kişinin öldüğü kazanın sebebi belli oldu
- 29.08.2022 - 13:13
- Güncelleme : 29.08.2022 - 13:19
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Bursa Mudanya'ya giden 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre dün saat 08.00 sıralarında freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, İnegöl-Domaniç kara yolu, Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkisinde şarampole yuvarlandı.
20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu.
5 kişi can verdi
Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı.
Cenazeler ailelere teslim edildi
Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Kenan Yiğit (47) ile yolcular Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Mustafa Kemal Girgin (52) ile Fatih Kalemiş'in (54) cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenazelerin, bugün Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de toprağa verileceği öğrenildi.
Bilirkişi incelemesi: Fren sisteminde arıza
İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, bilirkişi de olay yerinde inceleme yaptı.
Hazırlanan bilirkişi raporunda; ilk tespitlere göre kazanın, otobüsün fren sisteminde yaşanan arızadan kaynaklandığı öğrenildi.