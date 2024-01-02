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Bursa'da 5 yaşındaki kız yola atladı! Ölümden son anda döndü

Bursa'da 5 yaşındaki kız yola atladı! Ölümden son anda döndü Anne ve babasının bir anlık dikkatinden kaçan küçük kız aniden yola atladı. O anlarda yoldan geçen sürücünün manevrası faciayı önledi.