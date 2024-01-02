İHA
Bursa’nın Gürsü ilçesinde korkunç bir kazadan kıl payı dönüldü.
Öğlen saatlerinde meydana gelen olay, 5 yaşındaki küçük kızın ailesini korkuttu.
Ailesinin bir anlık dalgınlığından faydalanan H.Ç. aniden yola atladı.
Hayat kurtaran manevra
Bu sırada yoldan geçen otomobil sürücüsünün dikkati ve ani manevrası sayesinde felaketten dönüldü.
Manevrayla küçük kızın hayatı kurtulurken araç park halindeki servis aracına çarparak durabildi.
Durumu iyi
O anlar anbean kameralara yansıdı.
H.Ç.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış