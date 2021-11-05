Nilüfer ilçesinde S.K. isimli şahsın evinden 500 bin lira değerinde para ve altın bulunan çelik kasayı çalan 2’si kadın 3 şüpheli, otobüslerin güvenlik kameraları izlenerek yakalandı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde, 1 Kasım günü markete gitmek için çıkan S.K.'nin evinin kapısını zorlayarak açan 2 kadın, içinde 500 bin lira değerinde para ve altın bulunan çelik kasayı çaldı.

Eve döndüğünde kapısının açık olduğunu, kasasının yerinde olmadığını gören S.K., polisi arayarak şikayetçi oldu.

İhbar üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

PLAKALARI TESPİT EDİLDİ

Çalışma başlatan ekipler, 2 şüphelinin evden çıkarken hafif ticari araca bindiğini tespit etti.

Yapılan araştırmada, aracın otobüs durağına yakın bir yere park edildiği belirlendi.

Güzergahtaki bütün otobüslerin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin aracının plakasını saptadı.

Bursa’da 500 bin lira çalan hırsızlar, otobüs kameraları incelenerek yakalandı VİDEO



İSTANBUL’DA YAKALANDILAR

Plaka tanıma sisteminden İ.Ç.'ye ait olduğu belirlenen aracın, İstanbul'a gittiği belirlendi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda Ü.T.Ç. ile N.F. ile onları taşıyan İ.Ç., kaldıkları apartta gözaltına alındı.

EŞYALARI TESLİM ETTİLER

Bursa’ya getirilen suçlarını kabul eden şüpheliler, çaldıkları 500 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını teslim etti.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.