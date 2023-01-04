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    Bursa'da, 550 yıllık tarihi hamamın kurşun levhaları çalındı

    550 yıl boyunca ayakta kalan tarihi İncirli Hamamı'nın 160 bin TL'lik kurşun levhaları çalındı. Levhaları satın alan hurdacı ile iş birliği yapan taksi sürücüsü gözaltına alındı.
    • 04.01.2023 - 12:58
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 13:01
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    Bursa'da, 550 yıllık tarihi hamamın kurşun levhaları çalındı

    Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı İncirli Mahallesi’nde bulunan 550 yıllık İncirli Hamamı’nın kubbe kısmında bulunan kurşun levhaları, geçen pazartesi saat 08.00 sıralarında çalındı.

    Durumu fark eden görevliler, polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede, hamamın kubbe kısmından çalınan kurşun levhaların değerinin 160 bin TL olduğu değerlendirildi.

    Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

    Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin çaldıkları levhaları taksiye yükleyerek olay yerinden kaçtıklarını belirledi.

    Başlatılan teknik takip ile Plaka Tanıma Sistemi’nden (PTS) taksinin, olaydan kısa bir süre sonra Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Eski Yalova Yolu Caddesi’nde bulunan bir hurda deposuna giriş yaptığı tespit edildi.

    Levhaları alan hurdacı gözaltına alındı

    İHA’nın haberine göre; hurda deposuna baskın düzenleyen ekipler, çalıntı levhaları satın aldığı tespit edilen hurdacı C.Ö.’yü gözaltına aldı. Operasyonda, 45 kilogram kurşun levha ele geçirildi.

    Taksi sürücüsü de satıştan pay aldı

    C.Ö.’nün ifadesinden taksi sürücüsünün de satıştan pay aldığını belirleyen ekipler, sürücü A.U.’yu da taksi durağında yakaladı.

    Gözaltına alınan hurdacı C.Ö.’nün çeşitli suçlardan 9 farklı kaydının, taksi sürücüsü A.U.’nun ise 2 suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

    Levhaları çalan şüpheliler aranıyor

    C.Ö. ile A.U.’nun emniyetteki işlemleri sürerken, levhaları çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Bursa da, 550 yıllık tarihi hamamın kurşun levhaları çalındı #1

    Bursa da, 550 yıllık tarihi hamamın kurşun levhaları çalındı #2

    Bursa da, 550 yıllık tarihi hamamın kurşun levhaları çalındı #3

    Bursa da, 550 yıllık tarihi hamamın kurşun levhaları çalındı #4

    Bursa da, 550 yıllık tarihi hamamın kurşun levhaları çalındı #5


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