Bursa'da 6 aylık bebek öldü: Anne ve babası karakola götürüldü 6 aylık bebek evde ölü bulunurken, 17 yaşındaki anne ve eşi çelişkili ifadelerinin ardından polis ekiplerince karakola alındı.

İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde panik anları yaşandı.

Panayır Mahallesi 16. Okul Sokak üzerinde 4 katlı bir binanın 2. katında oturan R.Ç.-D.Ç. çifti, 6 aylık bebekleri A.A.Ç.’nin tepki vermemesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bebeğin öldüğü belirlendi

Olay yerine sağlık ve polis ekibi intikal ederken, sağlık görevlileri 6 aylık bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne ve baba karakola götürüldü

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 17 yaşındaki anne R.Ç. ile baba D.Ç.’nin çelişkili ifade vermesinin ardından ifadelerini almak üzere polis karakoluna götürdü.

Olay yeri inceleme ekiplerince cesedi incelenen 6 aylık A.A.Ç.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)